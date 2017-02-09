Англия

Определились кандидатуры на звание лучшего тренера Чемпионшипа в январе.

Sky Sports сообщает, что награду могут получить Йап Стам из Рэдинга, Алекс Нил из Норвича, Пол Ламберт из Вулверхэмптона, а также тренер Кардиффа Нил Уорнок.

В январе Рэдинг выиграл 4 матча из 6-ти и сейчас на 5 очков отстает от идущего вторым Брайтона.

Норвич продолжает бороться за место в топ-6, набрав 9 очков в четырех встречах, Волки взяли 7 баллов за те же 4 игры, а Кардифф добыл 12 баллов в 6-ти поединках Чемпионшипа.