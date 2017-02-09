Англия

Фулбек Тоттенхэма Денни Роуз не сможет помочь команде в ближайшие 3 недели.

В матче 23-го тура Премьер-лиги против Сандерленда (0:0) Роуз получил травму колена. По информации The Times, из-за нее Денни пропустит ближайшие 3 недели.

Тоттенхэму придется обходиться без Роуза во встречах с Ливерпулем, Гентом, Фулхэмом и Сток Сити.

Сейчас Шпоры пытаются обозначить борьбу за чемпионство с Челси. После 24-туров они идут на 2-м месте, уступая Пенсионерам 9 очков.

На счету Роуза 1 гол в 21 поединке за Шпор во всех турнирах.