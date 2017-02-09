Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана подпишет новый четырехлетний контракт с клубом, по которому будет зарабатывать 150 тысяч фунтов.

Лаллана перешел в Ливерпуль из Саутгемптона за 25 млн фунтов в 2014 году. Старт карьеры в новом клубе ему давался тяжко, однако затем Брендана Роджерса на тренерском посту сменил Юрген Клопп и англичанин превратился в одного из лидеров Красных.

The Telegraph сообщает, что переговоры между клубом и представителями игрока находятся на продвинутой стадии. Скоро Адам должен подписать контракт до 2021 года с зарплатой в 150 тысяч фунтов за неделю.

В январе новый 5-летний контракт с Ливерпулем заключил лидер команды Филиппе Коутиньо.

На счету Лалланы 7 голов и 7 ассистов в 22 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

После 24 туров Ливерпуль идет на 5-м месте с 46 очками. Завтра подопечные Клоппа примут дома Тоттенхэм.