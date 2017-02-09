Англия

Нападающий Халл Сити Абель Эрнандес попал в сферу интересов Ирисок и Дроздов.

По словам агента 26-летнего форварда, оба клуба летом попытаются приобрести его клиента, передает издание Birmingham Mail.

Напомним, что Эрнандес перебрался в стан Тигров из Палермо летом 2014 года за 12 миллионов евро.

Действующий контракт уругвайца с Халлом рассчитан до конца следующего сезона.

В текущей кампании Эрнандес провел 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.