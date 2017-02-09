Англия

Несмотря на не лучшие показатели Канониров в нынешнем сезоне, один из основных акционеров Арсенала Стэн Кронке предлагает Венгеру двухлетний контракт.

После поражения от Челси (1:3) Арсенал расположился на 4-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Канониры отстают от первого места на 12 пунктов за 14 туров до финиша.

В субботу подопечные Венгера сыграют с Халл Сити, а затем отправятся в Германию. В среду в Мюнхене Арсенал сыграет с Баварией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контракт Венгера с лондонцами истекает в конце сезона и француз пока еще не решил, будет ли продлевать соглашение.

Впрочем, по информации The Telegraph, Арсенал желает сохранить Венгера. Один из основных акционеров клуба Стэн Кронке желает, чтобы Арсен подписал новый двухлетний контракт с клубом. Издание утверждает, что соглашение, по которому француз будет зарабатывать 8 млн фунтов за сезон, уже лежит на столе у Венгера и ожидает только его подписи.

Однако сам Арсен не спешит подписывать его, т.к. желает сначала оценить обстановку и удостовериться, что большинство фанатов желают, чтобы он и дальше возглавлял команду.