Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс очень рад играть под руководством Жозе Моуриньо.

24-летний Джонс занимает важное место в тактических построениях Жозе Моуриньо. А вот в прошлом сезоне он не играл до 2 января.

"Только три менеджера верили в меня. Это Сэм Аллардайс, Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо", — заявил Джонс Manchester Evening News.

Жозе заряжает уверенностью на тренировках. Ты можешь сделать ошибку, но он скажет: "Ну и что, ты справишься с этим".

Джонс вторую часть прошлого сезона играл за команду МЮ U-21 после того, как получил травму лодыжки в январе. Фил оказался на скамье запасных в финальном поединке Кубка Англии против Кристал Пэлас в мае.

"По каким-то причинам ван Гаал считал, что я должен быть в лучших физических кондициях. Я делал все, чтобы вернуться в команду, но, к сожалению, это так и не удалось под его руководством. Ясное дело, что у меня были мысли о будущем, это сидело в подсознании. Если ты не играешь, то это естественно".

В нынешнем сезоне Фил сыграл в 12 матчах Премьер-лиги.