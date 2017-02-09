Англия

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак дал совет хавбеку Арсенала Месуту Езилу по поводу его карьеры.

"Месут — удивительный игрок. Он знает, что является одной из звезд первой величины в Арсенале", — заявил Баллак в интервью изданию Sport Bild.

"Многие клубы хотели бы видеть Езила в своих рядах, но если Месут хочет выиграть главный трофей, то больше шансов у него это сделать в Баварии", — добавил немец.

Напомним, что контракт 28-летнего немца с Арсеналом рассчитан до лета 2018 года и пока стороны еще не пришли к согласию о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне Езил провел 21 матч в АПЛ, забив 5 голов, а также 6 поединков в Лиге чемпионов, где отличился 4 раза.