Англия

Нападающий Вест Хэма Энди Кэрролл может пропустить поединок грядущего тура АПЛ против Дроздов.

"Энди не тренировался с нами в течение недели, как и Крессвелл с Куяте, но в пятницу мы будем оценивать их состояние", — начал менеджер Молотобойцев Славен Билич.

"У Энди нет ничего серьезного. Он почувствовал то же, что и в поединке с Миддлсбро, так что, надеюсь, он будет готов сыграть в субботу", — добавил хорватский специалист.

В текущем сезоне Кэрролл провел 12 матчей в АПЛ и забил 6 голов.

Матч между Вест Хэмом и Вест Бромвичем состоится в субботу, в 17:00 по киевскому времени.