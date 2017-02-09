Англия

Ириски продолжают вести переговоры с нападающим Ромелу Лукаку по поводу продления действующего соглашения.

В середине декабря прошлого года агент нападающего Эвертона Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что его клиент договорился с клубом о продлении соглашения на 99 процентов.

Тем не менее, до сих пор контракт продлен не был. Как информирует соглашение The Times, будущее Ромелу в Эвертоне по-прежнему остается неопределенным.

Согласно источнику, Лукаку получил предложение, согласно которому он будет получать 140 тысяч фунтов в неделю, однако сам футболист пока не спешит ставить свою подпись.

Действующее соглашение 23-летнего бельгийца с Ирисками рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне он провел за свою команду 23 матча в АПЛ и забил 16 голов.