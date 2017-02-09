Англия

Главный тренер Халл Сити Марку Силва призывает своих игроков не витать в облаках после нескольких успешных результатов.

В субботу Тигры прибудут на Эмирейтс, чтобы сыграть в 25-м туре АПЛ против Арсенала. В последних двух матчах Халл Сити обыграл Ливерпуль (2:0), а также сыграл вничью против Манчестер Юнайтед (0:0).

"Я хочу, чтобы мои игроки оставались с почвой под ногами. Мы еще ничего не выиграли, нужно работать, ведь борьба продолжается", — начал наставник Халл Сити.

"Хочу большего от своих подопечных после этих двух результатов. У нас есть те качества, чтобы играть еще сильнее".

Олимпиакос, возглавляемый Силвой, осенью 2015-го обыграл Арсенал (3:2) на выезде.

"Конечно, это приятные воспоминания. Последний результат — большой опыт, но в субботу будет все по-другому", — резюмировал Марку Силва.

После 24-х туров Халл Сити идет на 18-м месте, опережая последнюю команду на один балл.