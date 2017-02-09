Англия

Защитник Халл Сити Майкл Доусон и форвард команды Абель Эрнандес не помогут команде в ближайших матчах.

О травмах Доусона и Эрнандеса на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Тигров Маркус Силва.

"У Доусона проблемы с икроножной мышцей, а Абель Эрнандес травмировал подколенное сухожилие", — сказал тренер.

Издание Sky Sports сообщает, что оба игрока пропустят около месяца.

Отметим, что Доусон и Эрнандес являются основными игроками Халл Сити.

В текущем сезоне 33-летний англичанин провел за Тигров 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола. 26-летний уругваец, в свою очередь, сыграл в 14-ти поединках и забил те же 3 гола.