Защитник Халл Сити Майкл Доусон и форвард команды Абель Эрнандес не помогут команде в ближайших матчах.
МАЙКЛ ДОУСОН, ESPNFC.COM
09 февраля 2017, 16:22
О травмах Доусона и Эрнандеса на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Тигров Маркус Силва.
"У Доусона проблемы с икроножной мышцей, а Абель Эрнандес травмировал подколенное сухожилие", — сказал тренер.
Издание Sky Sports сообщает, что оба игрока пропустят около месяца.
Отметим, что Доусон и Эрнандес являются основными игроками Халл Сити.
В текущем сезоне 33-летний англичанин провел за Тигров 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола. 26-летний уругваец, в свою очередь, сыграл в 14-ти поединках и забил те же 3 гола.