Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер согласился на урезание зарплаты ради возвращения в первую команду.

Сегодня Красные Дьяволы предоставили финансовый отчет за последние три месяца 2016-го года.

В нем сообщается, что в сентябре немецкого хавбека было исключено из банковских счетов первой команды в сентябре 2016-го. Сегодня же Бастиана Швайнштайгера вернули в бухгалтерию основного состава Манчестера.

Если ранее 32-летний полузащитник зарабатывал 6,7 миллионов фунтов в год, теперь его зарплата составляет 4,8 миллиона.

В нынешнем сезоне немец сыграл 3 матча (106 минут), забил гол и отметился ассистом.