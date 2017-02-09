Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что гонка за чемпионство в Англии еще не завершена.

После сыгранных 24-ти туров АПЛ Тоттенхэм с 50-ю очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

При этом отставание от первого Челси составляет 9 баллов, а до конца чемпионата командам предстоит провести еще 14 матчей.

"В чемпионате Англии есть много команд, претендующих на чемпионство. Впереди еще много матчей, но стоит признать, что девять очков — это огромное отставание, но время еще есть", — приводит слова Почеттино BBC.

В рамках 25-го тура АПЛ Шпоры на выезде сразятся с Ливерпулем, который сейчас отстает от команды Почеттино на 4 пункта.