Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил о том, что клуб не нуждается в голкипере Джо Харте, который принадлежит Манчестер Сити, но играет в аренде в Торино.

После ошибки Петра Чеха в матче против Челси (1:3), некоторые болельщики призвали менеджера Арсенала проверить в действии Давида Оспину. В СМИ появилась информация о том, что лондонцы нуждаются в англичанине Джо Харте.

"Возможное подписание Харта? Нет, у меня под руководством три вратаря мирового класса", — начал французский специалист.

В нынешнем сезоне 34-летний чешский вратарь отстоял в 24-х матчах, в которых пропустил 28 мячей и семь встреч закончил на ноль.

На счету 29-летнего Харта 23 игры, 31 пропущенный гол и в шести матчей вратарь уходил с поля отстояв на ноль.