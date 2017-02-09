Англия

Форвард Черных котов Джермейн Дефо заявил, что постарается сделать все возможное для того, чтобы сохранить Сандерленд в Премьер-лиге по результатам текущего сезона.

Отметим, что Сандерленд сейчас является последним коллективом чемпионата по результатам 24-х туров — в активе подопечных Дэвида Мойеса 19 пунктов — столько же, сколько у идущего впереди Кристал Пэлас, который расположился на 19-м месте в АПЛ.

Несмотря на все трудности, главный голеодор и лидер Черных котов Джермейн Дефо верит в то, что его коллективу удастся избежать вылета в Чемпионшип по итогам текущего розыгрыша чемпионата.

"Я полностью сосредоточен на том, чтобы забивать голы именно за Сандерленд. Я должен сделать все возможное, дабы эта команда осталась в Премьер-лиге", заявил Дефо Sky Sports.

"Для меня это самый лучший способ ни на что не отвлекаться. Я просто должен усердно работать и держать голову всегда на высоте".

Напомним, что в январское трансферное окно Вест Хэм предпринял попытку переманить в свои ряды Дефо, однако даже сумма в шесть миллионов фунтов, предложенная Молотобойцами, не заставила руководство Сандерленда отпустить свою главную ударную силу текущего сезона.

"Несмотря на все спекуляции со стороны Вест Хэма, я остался частью этой команды и я очень доволен, тем, что продолжаю свои выступления в составе Сандерленда. Здесь меня окружаю хорошие люди — это то, что мне и нужно".

В последних двух играх АПЛ, Черные коты сумели набрать четыре пункта — таким образом, теперь отставание от спасительной 17-й строчки составляет каких-то два балла.

Свой следующий поединок в чемпионата команда Дэвида Мойеса проведет после завтра — оппонентом Сандерленда выступит Саутгемптон.

В текущем сезоне Джермейн Дефо принял участие в 24-х играх своей команды в АПЛ, в них форвард сборной Англии сумел отметиться 14-ю забитыми мячами.