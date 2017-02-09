Англия

Полузащитник Дроздов Крис Брант поставил свою подпись под новым трудовым соглашением со своим коллективом.

Как информирует официальный сайт Вест Брома, игрок сборной Северной Ирландии Крис Брант продлил свой договор с Дроздами до конца сезона 2017-18. Предыдущее соглашение Бранта с командой истекало летом этого года.

Также в договоре между ВБА и футболистом предусмотрено продление контракта игрока еще на один сезон — до лета 2019 года. Такой пункт вступит в силу только в том случае, если Брант продемонстрирует надлежащие результаты за свой коллектив по итогам данного времени.

В нынешнем сезоне Брант провел за свою команду в АПЛ 17 игр, в которых сумел отметиться тремя забитыми мячами.