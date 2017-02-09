Англия

Менеджер Ирисок Рональд Куман считает, что лишь великолепная игра Эвертона в текущем сезоне АПЛ поможет удержать в команде лучшего бомбардира Ромелу Лукаку.

Сегодня уже сообщалось о том, что руководство Ирисок намерено уговорить бельгийского форварда команды Ромелу Лукаку продлить контракт с клубом на более выгодных условиях.

Далее свое слово решил сказать наставник Эвертона Рональд Куман, который заявил, что для того, чтобы удержать Ромелу в команде, его коллектив должен демонстрировать более качественную и зрелую игру, которая в скором времени принесла бы Ирискам желаемый результат.

"Если клуб и команда показывают свои амбиции, то это всегда хороший способ заставить игроков не покидать коллектив", — заявил Куман в комментарии международному изданию Goal.com.

"Сейчас, единственное, чего мы хотим, так это показать Лукаку, что его ближайшее будущее находится с Эвертоном". Обычно, если игроки действительно видят будущее в клубе, если они видят, что команда улучшается, становится сильнее с каждым днем, то это всегда приносит плюс не только клубу, но и самому игроку".

"Вы должны объяснить игрокам, какие амбиции ставятся в вашей команде. А затем, уже сам футболист принимает решение и думает, как ему лучше поступить. На данный момент, это действительно хорошо, что наши игроки готовы продолжать выступать за Эвертон", — резюмировал Рональд Куман.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел за свою команду 23 матча в АПЛ и забил 16 голов.