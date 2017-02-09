Англия

Наставник лондонского Челси Антонио Конте не спешит записывать его подопечных в победители чемпионата Англии, уверяя, что основная борьба еще впереди.

Напомним, что Конте принял Челси летом минувшего года после Евро-2016. В прошлом сезоне, Пенсионеры умудрились занять десятое место в АПЛ, не попав таким образом в еврокубки на текущий сезон.

Как информирует издание London Evening Standard, несмотря на уверенное лидерство Челси в чемпионате, Конте призывает не спешить с выводами относительно преждевременного чемпионства его подопечных.

"Сейчас мы находимся на вершине таблицы, но в этой лиге выступать по-настоящему очень сложно", — заявил Антонио Конте.

"Для меня сейчас самым важным является то, чтобы мы продолжали использовать тот импульс, который присущ нам в последних играх чемпионата. Потому что, если вы отправляете верный посыл своим игрокам, это, несомненно, принесет вам желаемый результат", — резюмировал наставник Аристократов.

На данный момент Синие являются лидерами чемпионата Англии — в активе лондонцев 59 набранных баллов после 24-х сыгранных поединков, это на девять пунктов больше, нежели у занимающего вторую строчку Тоттенхэма.