Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не желает разговаривать о потенциальном переходе в Реал, однако допускает, что случиться может все, что угодно.

Недавно в СМИ опять начали циркулировать слухи о переходе Давида Де Хеа в Реал. Marca писала, что Королевский клуб уже предпринял первые шаги на пути к осуществлению сделки.

"Будущее? Все возможно", — ответил Де Хеа на вопрос о возможном переходе в Реал.

"Я очень счастлив в Манчестер Юнайтед. Это великий клуб. В Англии футбол приносит море удовольствия".

"Я не буду говорить о возможном трансфере в Реал. Не собираюсь мусолить эту тему. Я должен оставаться сконцентрированным на МЮ. Мы уже вышли в финал Кубка Лиги и мы сражаемся за Кубок Англии и Лигу Европы, чтобы продолжать писать историю клуба".

В Премьер-лиге МЮ занимает 6-е место, но при этом лишь 5 пунктов уступает идущему вторым Тоттенхэму.