Англия

Главный тренер Рэдинга Йап Стам был признан лучшим среди 24 наставников второго дивизиона чемпионата Англии.

В январе Рэдинг одержал 4 победы в 6 поединках. При этом команда приблизилась на расстояние 5 очков ко 2-му месту (правда, у идущего вторым Брайтона есть матч в запасе).

"Для меня честь быть названным Лучшим тренером месяца в Чемпионшипе, тренер никогда бы не смог добиться ее сам", — отметил Стам.

"Нужны люди, чтобы завоевать ее. Тебе понадобится тренерский штаб, который будет обладать знаниями и способностью передать их игрокам. Нужны и игроки, ведь если они не воплотят идеи в жизнь, то ни о чем и думать не стоит".

"Так что я хочу поблагодарить всех, ведь получил признание благодаря их упорному труду, который и породил наши результаты".

Игроком месяца стал футболист Лидса Крис Вуд, который забил 6 голов в 4 поединках, в том числе – по дублю в йоркширских дерби против Ротерхэма и Дерби Каунти.