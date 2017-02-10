Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Каррик настаивает, что в этом клубе могут действительно радоваться лишь победе в чемпионате, а попадание в Лигу чемпионов — программа-минимум.

МЮ не знает горечи поражений уже в 15 матчах Премьер-лиги, однако из-за множества ничейных результатов занимает лишь 6-е место. Сейчас манкунианцы отстают на 2 пункта от идущего 4-м Арсенала.

Пятикратный чемпион Англии Майкл Каррик утверждает, что финиш в топ-4 – не повод для празднований в Ман Юнайтед.

"Мы не праздновали бы финиш на третьем, четвертом или даже втором месте", — заявил Майкл.

"Праздновать можно только когда ты выиграл. Но Лига чемпионов очень важна для МЮ – все хотят играть в ней, в том числе – и потенциальные новички".

В субботу МЮ встретится с Уотфордом. Начало матча – в 17.00 по киевскому времени.