Англия

Полузащитник Борнмута Джек Уилшир сконцентрирован на выступлениях за нынешнюю команду и не знает, где же ему предстоит играть в будущем.

Уилшир выступает за Борнмут на правах годичной аренды из лондонского Арсенала. В текущем сезоне на его счету две результативные передачи в 21 матче за Вишен.

"Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за Борнмут. На данный момент я не знаю, что произойдет после окончания моей аренды. Пока я играю за Борнмут, то просто наслаждаюсь игрой за эту команду", — сказал Уилшир.

"Уже в конце сезона я сяду за стол и приму решение о своем будущем. Борнмут предоставил мне возможность получать постоянную игровую практику, а это то, что мне сейчас нужно. Мы хотим сохранить прописку в АПЛ и понимаем, что нам предстоит проделать много работы".

На данный момент Борнмут с 26-ю баллами располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Расстояние до зоны вылета — 6 пунктов.