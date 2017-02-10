Англия

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино отметил, что через несколько лет полузащитник команды Делле Алли может стать лидером Шпор.

"Учитывая характер и индивидуальные способности Алли, через несколько лет он вполне может стать лидером Тоттенхэма", — цитирует Почеттино Sky Sports.

"Каждый игрок в нашей команде обладает лидерскими качества, а на то, что бы развить их нужно время".

"Очень важно упорно работать для того, чтобы побеждать, а не просто говорить: "Я хочу выиграть". Вы должны демонстрировать ваш характер, отношение, энтузиазм и мотивацию".

Напомним, Алли перебрался в Тоттенхэм в январе 2015 года из МК Донс. Сейчас 20-летний хавбек является основным игроком своей команды.

В текущем сезоне Алли провел за Тотенхэм 23 матча в АПЛ, забил 11 голов и отметился 3 результативными передачами.