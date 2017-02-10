Англия

Защитник Арсенала Карл Дженкинсон рассказал, почему в январе не состоялся его переход в Кристал Пэлас.

25-летний Дженкинсон желает играть каждую неделю, даже если ради этого ему придется покинуть Арсенал. Тем не менее, Карл не спешит хвататься за первый попавшийся вариант – в январе он так и не перешел в Кристал Пэлас.

"Спросите любого футболиста – и он скажет, что мы просто любим играть. В январе я знал, что в Арсенале меня не будут часто выпускать на поле, так что точно был открыт к другим вариантам. Я играл постоянно два года в Вест Хэме и именно это помогло мне раскрыться", — заявил Дженкинсон.

Предположительно Кристал Пэлас предлагал Дженкинсону личный контракт чуть хуже того, что у него сейчас заключен в Арсенале, однако в случае вылета в Чемпионшип зарплата Карла уменьшилась бы на 40%.

"По многим параметрам Пэлас был бы отличным вариантом для меня. Я бы вновь мог играть регулярно, а это все, чего я хочу. К тому же, мне знаком Сэм Аллардайс, мы с ним отлично поработали в Вест Хэме, я показывал отличную игру. С большим уважением отношусь к нему как к тренеру и был бы рад вновь выступать под его началом".

"Но в конце концов этот вариант не выгорел. Тут сошлось много факторов. Когда ты уходишь из такого клуба, как Арсенал, все должно быть правильно – хороший тренер, хороший контракт. Не поймите меня неправильно, мне не нужны баснословные суммы – просто все должно быть правильно".

"Да, возможно, что я буду играть не так много – но у меня еще 3,5 года по действующему контракту с Арсеналом и никто не указывает мне на дверь. Хотя я и понимаю, что хочу просто играть в футбол".

После 24 туров Арсенал идет на 4-м месте в Премьер-лиге.