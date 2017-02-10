Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер признает, что его команда должна изрядно потрудиться, чтобы завершить чемпионат хотя бы в топ-4.

Арсенал неизменно финишировал в первой четверке с 1996 года, однако в этом году позиции Канониров оказались под серьезной угрозой.

Челси возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 9 пунктов, а вот за оставшиеся 3 места в зоне Лиги чемпионов ведут борьбу Тоттенхэм, Ман Сити, Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

"Мы сейчас сражаемся сразу за 2 цели, ведь должны бороться еще и за попадание в первую четверку. Кроме того, мы должны и сражаться за то, чтобы догнать Челси – ведь без этого стремления ничего не достичь. Нельзя сдаваться", — заявил Венгер.

"Является ли этот сезон самым сложным в плане попадания в топ-4? Я скажу вам, когда он закончится. Эту цель будет тяжело выполнить, но я думаю, что мы достаточно хороши".

Сейчас Арсенал занимает 4-е место. Завтра Канониры примут дома Халл Сити. Начало встречи – в 14.30 по киевскому времени.