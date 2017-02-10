Англия

Красные рассматривают вариант с приобретением вингера Лестера Демарая Грея.

Как информирует Sky Sports со ссылкой на The Times, Ливерпуль добавит Грея в список футболистов, которые могут быть приобретены клубом в летнее трансферное окно.

Отмечается, что по мнению наставника Красных Юргена Клоппа, Грей является футболистом, способным привнести разнообразие полузащите команды.

Напомним, что Грей перебрался в Лестер из Бирмингема в январе прошлого года, однако пока так и не стал основным игроком Лис. 20-летний англичанин преимущественно появляется на поле после замены.

Действующее соглашение Грея с Лестером рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 18 матчей в АПЛ (627 минут) и забил 1 гол.