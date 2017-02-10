Англия

На днях станет известно, подпишет ли Саутгемптон контракт с уругвайским защитником Мартином Касересом.

6 февраля сообщалось, что Касерес проходит в Саутгемптоне медицинское обследование.

После этого британские СМИ информировали о том, что процедура успешно пройдена и игроку осталось дождаться разрешения на работу в Англии.

В интервью Sky Sports наставник Святых Клод Пюэль сообщил, что судьба Мартина решится в ближайшие дни.

"В ближайшие дни мы будем решать, может ли Касерес что-либо дать Саутгемптону. Его качество и характер могут быть интересны нашей команде, но пока что контракт не подписан", — сказал тренер.

Напомним, что летом прошлого года Касерес покинул Ювентус и с тех пор находился без клуба.