Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли признан лучшим футболистом по итогам прошлого месяца в английской Премьер-лиге.
Деле Алли, premierleague.com
10 февраля 2017, 13:43
В 5-ти матчах января 20-летний хавбек Шпор 5 раз расписался в воротах соперников, за что бы признан лучшим по версии АПЛ.
Алли дважды забил Уотфорду (4:1), соорудил дубль в ворота Челси (2:0), а также один раз поразил ворота Ман Сити (2:2).
Всего в текущем сезоне на счету молодого англичанина 23 матча в чемпионате Англии, 11 забитых мячей и 2 результативные передачи.
После 24-х туров Тоттенхэм набрал 50 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Челси на 9 пунктов.