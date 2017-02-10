Англия

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли признан лучшим футболистом по итогам прошлого месяца в английской Премьер-лиге.

В 5-ти матчах января 20-летний хавбек Шпор 5 раз расписался в воротах соперников, за что бы признан лучшим по версии АПЛ.

Алли дважды забил Уотфорду (4:1), соорудил дубль в ворота Челси (2:0), а также один раз поразил ворота Ман Сити (2:2).

Всего в текущем сезоне на счету молодого англичанина 23 матча в чемпионате Англии, 11 забитых мячей и 2 результативные передачи.

После 24-х туров Тоттенхэм набрал 50 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Челси на 9 пунктов.