Англия

В стане Канониров определились с вероятными сменщиками менеджера Арсена Венгера в случае его ухода.

По информации издания The Daily Telegraph, руководство Арсенала обеспокоено тем, что 67-летний менеджер летом может уйти, поэтому занялось поиском возможных сменщиков француза.

Сообщается, то на данный момент Канониры остановились на трех кандидатах — Массимилиано Аллегри из Ювентуса, Томасе Тухеле из Боруссии Дортмунд и Леонардо Жардиме из Монако.

В ближайшее время лондонцы будут оценивать каждого тренера из этого списка.

Напомним, что контракт Венгера с Арсеналом рассчитан до конца текущего сезона, и он еще не решил, останется ли в команде в дальнейшем.