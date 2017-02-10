Синие намерены трудоустроить в клубе легендарного полузащитника Фрэнка Лампарда.
Фрэнк Лампард, AFP
10 февраля 2017, 14:50
Напомним, что 2 февраля 38-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.
По данным издания The Times, руководство Челси хочет видеть Лампарда на должности посла клуба, сделав бывшему игроку соответствующее предложение.
Напомним, что в футболке Синих Лампард провел 648 матчей во всех турнирах и забил 211 голов.
Ранее на аналогичную должность в Барселоне был назначен бывший хавбек блаугрнас Роналдиньо.