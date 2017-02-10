Стала известна сумма, которую Сорокам удалось выручить за полузащитника Чейка Тиоте, перешедшего в Бейцзин БГ.
Чейк Тиоте, Twitter
10 февраля 2017, 16:56
Переход 30-летнего хавбека в Поднебесную официально состоялся 7 февраля.
Контракт Тиоте с Ньюкаслом был рассчитан до конца текущего сезона, поэтому Бейцзин БГ пришлось заплатить англичанам более 1-го миллиона фунтов, передает издание Newcastle Chronicle.
Напомним, что Сороки приобрели ивуарийца у Твенте летом 2010 года за 4,3 миллиона евро.
В нынешней кампании Тиоте провел лишь 2 поединка в Кубке Англии и 1 игру в Чемпионшипе.