Англия

Стала известна сумма, которую Сорокам удалось выручить за полузащитника Чейка Тиоте, перешедшего в Бейцзин БГ.

Переход 30-летнего хавбека в Поднебесную официально состоялся 7 февраля.

Контракт Тиоте с Ньюкаслом был рассчитан до конца текущего сезона, поэтому Бейцзин БГ пришлось заплатить англичанам более 1-го миллиона фунтов, передает издание Newcastle Chronicle.

Напомним, что Сороки приобрели ивуарийца у Твенте летом 2010 года за 4,3 миллиона евро.

В нынешней кампании Тиоте провел лишь 2 поединка в Кубке Англии и 1 игру в Чемпионшипе.