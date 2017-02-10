Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданями от предстоящего поединка с Тоттенхэмом в рамках АПЛ.

После 24-х туров в АПЛ в активе Красных 46 очков и 5-е место, а у Шпор на 4 пункта больше и 2-я позиция.

"Нам следует улучшить турнирное положение. Мы знаем, что способны на многое, но должны продемонстрировать это на поле", — начал немец.

"Против такой команды, как Тоттенхэм, нужно отдать все силы. Если мы будем играть так, как в первом тайме матча с Халлом, то у нас нет никаких шансов. Если Ливерпуль сыграет так, как действовал после перерыва в игре с Тиграми, то вероятность добыть положительный результат увеличится. Хотя в целом, команда может играть еще сильнее".

"Мы не ищем оправданий, мы ищем решения. Все в команде уверены в нашем долгосрочном проекте. Игроки уверены, что моя работа приведет их к успеху", — добавил Клопп.