Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о планах на следующее трансферное окно.

"У нас есть состав, который нуждается в изменениях, как и любая другая команда. Мы прекрасно знаем, что у нас есть потенциал и прекрасные игроки", — начал португалец.

"Мы предпочитаем пригласить двух, трех или четырех качественных исполнителей, которые вписываются в наш стиль игры. Мы не заинтересованы в продаже шести или семи игроков или в приобретении такого же количества футболистов".

"Мы — стабильны. Наша цель — провести летнюю трансферую кампанию мягко и естественно. Некоторые игроки уйдут, другие — придут, но все будет происходить естественным образом. Думаю, летом МЮ будет не слишком активным на трансферном рынке".

"Ибрахимович? Я полностью уверен, что он собирается остаться в команде. Златан пришел с намерением поиграть здесь 2 года, но куда большее значение, чем любые ожидания, имеет первый год, проведенный в команде, поэтому я убежден, что он останется", — добавил Моуриньо.

Напомним, что в январское трансферное окно Юнайтед обошелся без покупок, но успел продать вингера Мемфиса Депая в Лион и полузащитника Моргана Шнейдерлена в Эвертон.