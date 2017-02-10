Англия

Издание The Times сделало сводную таблицу футболистов клубов АПЛ, который получают больше остальных наряду с партнерами по команде.

Согласно источнику, наибольшая зарплата среди игроков английского чемпионата у Уэйна Руни — 300 тысяч фунтов в неделю. У игроков Ман Сити Яя Туре и Серхио Агуэро оклад в 240 тысяч фунтов, а Сеск Фабрегас получает 220 тысяч фунтов.

Все самые высокооплачиваемые игроки своих команд в АПЛ:



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