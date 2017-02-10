Англия

Вратарь английского Борнмута и сборной Австралии Адам Федеричи получил тяжелую травму.

Стоит отметить, что 32-летний кипер присоединился к Вишням летом 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.

Как сообщает официальный сайт Борнмута, на одной из последних тренировок команды Эдди Хау Федеричи повредил хрящ правого колена.

Отмечается, что австралийцу понадобится операцию, после которой его ждет длительное восстановление.

Таким образом в текущем сезоне страж ворот сборной Австралии больше на поле не появится.

В нынешней кампании Федеричи отыграл за Борнмут во всех турнирах 5 матчей, в 1 из которых оставил свои ворота на замке.