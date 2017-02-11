Англия

Правый защитник Арсенала Эктор Бельерин имеет шансы сыграть против Халл Сити в 25-м туре АПЛ.

Официальный сайт Канониров отрапортовал о том, что испанский защитник команды Эктор Бельерин снова в строю.

Футболист испытывал проблемы со здоровьем, которые он заработал в моменте с первом голом Челси в прошлую субботу. Тогда Маркос Алонсо локтем ударил игрока Арсенала, который рухнул на газон и был заменен.

Напомним, завтра Тигры приедут в гости на Эмирейтс. Матч начнется в 14:30.