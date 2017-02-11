Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 25-го тура немецкой Премьер-лиги.

Арсенал – Халл

Суббота, 14:30, Эмирейтс Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

На первый взгляд Тигры выглядят идеальным соперником для Арсенала, чтобы вновь вернуться на победный путь после 2-х кряду поражений, но на самом деле нынче представляют собой весьма неуступчивый и колючий коллектив, что не так давно на себе испытали и МЮ, и Ливерпуль, не сумев ни разу поразить ворота Якуповича при всей звездности нападения.

В безнадежно проигранном матче на Стэмфорд Бридж команда Венгера лишилась Бельерина, который не тренировался в течение недели из-за травмы головы, так что наверняка останется на скамейке запасных, уступив правый фланг Паулисте. Учитывая проблемы Канониров в опорной зоне, возвращение с африканского первенства Эльнени выглядит для них подарком судьбы. Египтянина стоит ждать в основе, даже если он не до конца готов, поскольку Окслейду-Чемберлену не хватает навыков игры на данной позиции, а других претендентов попросту нет.

В расположение Халла также вернулся Эль-Мохамади, но ему уже была приобретена замена в лице Элабдуллауи, поэтому Силве нет смысла форсировать готовность египтянина. Достаточно серьезные проблемы образовались у Тигров в центре обороны: Магуайру и Раноккье вновь предстоит действовать в паре, что в целом выглядит для португальского менеджера не самым плохим вариантом, учитывая прекрасную игру итальянца в матче с Ливерпулем.

Два неудачных поединка должны дополнительно мотивировать подопечных Венгера в игре с Тиграми, что наверняка выльется в их рьяные атаки с первых минут. Как показали последние туры, даже против сильных соперников команда Силвы умело обороняется и способна держать удар, так что в повторение разгрома образца первого круга (4:1) не верится совершенно.

Не сыграют: Касорла, Дебюши, Рэмси – Хенриксен, Одубаджо, Кин, Мэйсон, Доусон, Эрнандес, Дэвис

Под вопросом: Бельерин (Арсенал)

Дисквалификации: Джака (Арсенал)

Интересные факты:

- Канониры выиграли 7 из 8-ми встреч с Халлом в рамках АПЛ, проиграв 1 раз;

- Команда Силвы не пропустила в 2-х матчах февраля в чемпионате, что столько же, как и 26-ти предыдущих, а 3 подряд сухих поединка в Премьер-лиге Тигры провели последний раз в октябре 2008 года;

- Алексис Санчес забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 3-х матчах с Халлом в чемпионате.

Ман Юнайтед – Уотфорд

Суббота, 17:00, Олд Траффорд

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После 3-матчевой серии ничьих манкунианцам крайне важно было победить, что и случилось в игре с неубедительным нынче Лестером. Всего же подопечные Моуриньо не проигрывали уже на протяжении 15-ти туров и пусть практически половина встреч завершились вничью, но не отметить их неплохую форму нельзя. На фоне Юнайтед две победы Шершней выглядят яркими вспышками, но вряд ли несут в себе стабильность, что вполне по силам доказать хозяевам Олд Траффорд. Тем более, учитывая неожиданное поражение МЮ на Викирейдж Роуд в первом круге (1:3).

К поединку с Уотфордом Красные дьяволы подходят практически без потерь, за исключением травмированного Джонса. Без него на роль центрбека в равной степени претендуют Рохо, Смоллинг и Байлли, так что выбор сеу Жозе предсказать непросто. В последних встречах Моуриньо стал обходиться без услуг Каррика, добавив дополнительного креативного игрока и матч против команды Маццарри в этом смысле не должен стать исключением. У самого итальянца с каждой неделей все меньше кадровых проблем, хотя по сравнению с Юнайтед – все так же много. Среди недели несколько тренировок пропустили Бритос и Берами, но к данной встрече должны подойти во всеоружии.



Не сыграют: Джонс – Перейра, Пантилимон, Кабаселье, Амрабат, Суньига

Под вопросом: Бритос, Берами (оба – Уотфорд)

Интересные факты:

- Юнайтед выиграл все 3 предыдущих домашних матча в АПЛ против Уотфорда;

- Поль Погба и Златан Ибрахимович создали друг для друга 27 голевых шансов в текущем сезоне, что больше, чем любой другой дуэт игроков.

Миддлсбро — Эвертон

Суббота, 17:00, Риверсайд

Сейчас за плечами Речников пугающая серия из 7-ми матчей без побед, в ходе которой было набрано лишь 3 очка, поэтому не удивительно, что зона вылета подкралась к ним на расстояние 1 пункта. А вот у команды Кумана ситуация диаметрально противоположная – на аналогичном отрезке Ириски не проигрывали, набрав 17 очков, поэтому фаворит встречи на Риверсайд просматривается достаточно очевидно.

И Эвертон, и Боро подходят к игре без новых потерь, так что от обоих менеджеров стоит ждать приблизительно тот стартовый состав, что был неделей ранее. В пользу этого также говорит достойное выступление Речников на Уайт Харт Лейн (0:1) и феерия Ирисок в поединке с Борнмутом, позволившая Лукаку выйти на первую строчку в списке бомбардиров. Уже в поединке на Риверсайде бельгиец способен не только сравняться с рекордом Фергюсона по голам в АПЛ за Эвертон, а выйти на чистое первое место.

Не сыграют: Френд, Рамирес – Боласи, Бешич, Калверт-Левин

Интересные факты:

- Ириски проиграли лишь раз в 12-ти последних матчей АПЛ с Миддлбсро, добыв 7 побед;

- Ромелу Лукаку (59) не хватает лишь 1-го забитого мяча, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром Эвертона в Премьер-лиге Дунканом Фергюсоном (60).

Сток – Кристал Пэлас

Суббота, 17:00, Британния Стэдиум

Последние результаты Гончаров на Британнии, где они лишь раз проиграли в 10-ти последних матчах чемпионата, делает их фаворитом поединка с проблемной и нестабильной командой Аллардайса. Пока Биг Сэм совершенно не справляется с задачей сохранения Орлов в элите, добыв лишь 4 очка за 7-м туров, что он находится у руля лондонцев.

Сегодня в составе Пэлас могут наконец дебютировать Сахо и Миливоевич. Француз уже попадал в заявку своей новой команды, но просиживал на скамейке запасных, а теперь травму получил Данн и вероятность увидеть со стартовых минут Мамаду весьма велика. То же касается и дорогостоящего серба, который, наконец, получил разрешение на работу в Англии, поэтому наверняка получит какой-то объем игровой практики в поединке с Гончарами.

У Стока новых повреждений в составе нет, хотя список травмированных и без того далеко не самый маленький в лиге. В целом же серьезных потерь Хьюзу удалось избежать, так что на общей силе его команды это не должно сказаться. Дома Гончары действуют смело и агрессивно, а особенно, когда к этому располагает статус соперника.

Не сыграют: Айрленд, Камерон, Батленд, Уолтерс, Шакири, Джонсон – Суаре, Дж.Бентеке, Уикэм, Данн

Интересные факты:

- Орлы выиграли 5 раз в 6-ти последних матчах АПЛ против Стока и однажды сыграли вничью;

- Кристиану Бентеке (9 голов) не хватает 1-го точного удара, чтобы стать 3-м игроком в истории Пэлас в Премьер-лиге, которому удалось достичь двузначной отметки по забитым мячам в рамках одного сезона после Криса Армстронга (15 – в сезоне 1992/93) и Энди Джонсона (21 – в 2004/05).

Сандерленд – Саутгемптон

Суббота, 17:00, Стэдиум оф Лайт

Несмотря на разный статус данных команд в целом и их шествие по ходу нынешнего сезона, Святые в последних 7-ми турах умудрились набрать меньше пунктов, чем команда Мойеса, хотя, как может быть по-другому, если они проиграли на этом отрезке в 6-ти встречах, а одолеть сумели лишь Лестер. На этом фоне 5 очков Черных котов не выглядят провалом, а особенно оптимизма шотландскому менеджеру добавляет последняя встреча с Пэлас (4:0), ставшая триумфальной для его подопечных.

Мойес научился справляться с длиннющим списком травмированных, а отсутствие новых потерь уже выглядит плюсом для Сандерленда. В стане Саутгемптона ситуация подобная – также немаленький список представителей лазарета, к которым недавно примкнул Буфал. Сейчас Святые в экстренном порядке ищут сменщика для ван Дейка, приблизившись к подписанию Касереса, но пока этого не произойдет, их слабостью в центре обороны будут пользоваться многие соперники, а особенно те, в составе которых есть такие мастера реализации, как Дефо.

Не сыграют: Макнэйр, Каттермол, Уотмор, Кирххофф, Аничебе, Пикфорд – Пье, Таргетт, Остин, Маккарти, ван Дейк, Буфал

Дисквалификации: Джилободжи (Сандерленд)

Интересные факты:

- Данные соперники не играли между собой в нулевую ничью с 1978 года или 37 матчей кряду;

- Дэвид Мойес в качестве менеджера лишь 1 раз уступил Саутгемптону в 11-ти предыдущих случаях, добыв 6 побед.

Вест Хэм – Вест Бромвич

Суббота, 17:00, Олимпийский

По составу Молотобойцы как минимум не уступают команде Пьюлиса, но лишь в последнее время сумели подтянуться к ней в турнирной таблице. Если Вест Хэму зачастую не хватает стабильности в игре и результатах, то нынешние Дрозды являются ее образцом. В поединке первого круга случился один из таких провалов подопечных Билича на Хоторнс (2:4), так что теперь они постараются реабилитироваться, хотя одним желанием Вест Бром, конечно же, взять не получится.

Тем более, кадровые проблемы никак не отпускают Молотобойцев. В течение недели не тренировались сразу три основных игрока (Крессвелл, Кэрролл и Куяте), но Билич оптимистично настроен по поводу их готовности. Также есть вопросы по поводу кондиций Айю, недавно вернувшегося с африканского первенства, так что хорватскому менеджеру придется хорошенько потрудиться при выборе стартового состава. А вот у его коллеги все очень четко налажено, поэтому в основе стоит ожидать тех же исполнителей, что и неделей ранее играли со Стоком (1:1).

Не сыграют: Огбонна, Тере, Масуаку, Сако — Эванс

Под вопросом: Крессвелл, Кэрролл, Куяте (все – Вест Хэм)

Интересные факты:

- Вест Хэм не проигрывал Дроздам на протяжении 7-ми последних домашних матчей в Премьер-лиге, добыв 2 победы;

- Энди Кэрроллу (29) не хватает 1-го забитого мяча, чтобы стать 5-м игроком Молотобойцев, кому удалось покорить отметку в 30 точных ударов в АПЛ после Нобла (33), Синклера (37), Карлона Коула (41) и Ди Канио (47).

Бернли – Челси

Воскресенье, 15:30, Терф Мур

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Данная встреча интересна тем, что в ней сойдутся 3-я и 1-я команды чемпионата по количеству набранных очков в домашних встречах. Магия Терф Мур распространилась на большинство соперников Бордовых в текущем сезоне, но такого грозного им еще не доводилось принимать в нынешнем сезоне, ведь Челси и по результатам гостевых поединков лидирует на данный момент.

Если Конте уже не первый раз может рассчитывать на всю обойму игроков, то у Бернли образовались очень серьезные проблемы в центре поля, где по разным причинам не смогут сыграть Марни, Дефур и Хендрик, поэтому едва образованной паре Бартон-Вествуд альтернативы попросту нет. На фоне соперника опорная зона Синих выглядит просто космически, учитывая форму Канте и Матича, так что для команды Шона Дайча даже ничья станет большим успехом.

Не сыграют: Марни, Лонг, Дефур (все – Бернли)

Дисквалификации: Хендрик (Бернли)

Интересные факты:

- Бернли никогда не побеждал Синих в АПЛ, уступив 4 раза в 5-ти предыдущих случаях;

- Только Тоттенхэм (32) и Челси (33) набрали больше очков в домашних матчах в текущем сезоне, чем Бернли (28), а по очкам в гостях также лидирует команда Конте (26).

Суонси – Лестер

Воскресенье, 18:00, Либерти Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В последнее время Лебеди в матчах с Лестером выступают просто ужасно, проиграв в последних 4-х встречах, но сейчас имеют отличные шансы прервать данную серию. В пользу этого говорит как улучшение результатов самого Суонси после прихода Клемента (3 победы в 5-ти турах), так и продолжающиеся неудачи Лис в чемпионате (лишь 1 пункт на аналогичном отрезке), а кроме того еще и факт усталости команды Раньери после кубковой переигровки с Дерби, состоявшейся посреди недели.

Хотя если брать кадровую составляющую, то нынче ситуация у Лестера близка к идеальной – не сыграет лишь Ульоа. Долгожданное возвращение после травмы Слимани добавит вариативности Раньери при выборе нападающего, ведь Варди в последнее время не блещет результативностью. Уже готов играть Амартей, хотя из-за уверенной игры Ндиди наверняка останется в запасе. Если количественно у валлийцев потерь больше, то с точки зрения качества это сказаться не должно, ведь ни Монтеро, ни Ки с Бриттоном не являются ключевыми игроками Лебедей, а особенно при новом менеджере.

Не сыграют: Монтеро, Ки – Ульоа

Под вопросом: Бриттон (Суонси)

Интересные факты:

- 7 из 11-ти последних голов Гильфи Сигурдссона были забиты со стандартов: 4 штрафных и 3 пенальти;

- Суонси проиграл в предыдущих 4-х матчах с Лестером с общей разницей мячей 1:11.

Борнмут – Ман Сити

Понедельник, 22:00, Виталити Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В последних 5-ти матчах главной проблемой Вишен остается защитная линия, так как на данном отрезке в воротах Боруца побывало 16 мячей. Предпосылок к улучшению ситуации минимум, поскольку в течение недели не тренировались 3 основных элемента обороны Борнмута – Фрэнсис, Дэниэлс, Смит.

В сложившейся ситуации Эдди Хау остается уповать на чудесное возвращение кого-либо из данной троицы или же придумывать новую роль на поле для одного из хавбеков. Наверняка можно сказать одно: в 3 центрбека молодой английский специалист точно играть не будет, ведь провал на Гудисоне (3:6) случился именно при такой схеме.

После легкой победы над Вест Хэмом (4:0) подопечные Гвардиолы умудрились по большей части сами создать себе проблемы в домашней встрече с Суонси (2:1), сумев с трудом избежать потери очков лишь в компенсированное время. Наверняка Пеп сделает соответствующие выводы и постарается снять все вопросы о победителе встречи как можно раньше. Благо кадровые проблемы в обороне Вишен, да и форма в целом, делают их шансы хотя бы на ничью мизерными.

Не сыграют: Уилсон – Гюндоган

Под вопросом: Фрэнсис, Дэниэлс, А.Смит (все – Борнмут)

Интересные факты:

- Горожане выиграли во всех 3-х матчах АПЛ с Борнмутом с общей разницей мячей 13:1;

- Рахим Стерлинг забил 4 гола в 2-х поединках Премьер-лиги с Вишнями.

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