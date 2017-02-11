Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте пообщался с прессой накануне выездного матча 25-го тура против Бернли.

"Это будет очень сложная игра. Я внимательно изучил статистику, Бёрнли набрал на своем поле 28 очков, взяв всего 1 очко на выезде, что означает, что 28 из 29-ти своих очков они набрали на домашней арене. Они выиграли предыдущие 5 домашних матчей и часто забивали в концовках встреч", — начал наставник лондонцев.

"Статистика указывает на то, что Бёрнли очень сильно выступает на своём поле. Они занимают 3-е место в таблице АПЛ после нас и Тоттенхэма по количеству набранных очков на домашнем стадионе. Мы должны сыграть очень внимательно, поскольку они находятся в хорошей форме и захотят победить нас, ведь мы лидируем в чемпионате. Мы хорошо подготовились к этой встрече, и мои игроки знают, с чем им придется столкнуться".

"Это наш второй матч с ними. Думаю, Андре Грэй просто отличный игрок. Он очень умен и всегда выбирает хорошую позицию при игре на добивании".

"У них очень хорошая команда, они любят делать дальние забросы и активно прессинговать соперника, играя без мяча. Очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника, и мы их изучили. После матчей с Ливерпулем и Арсеналом важно продолжить победный путь, но мы знаем, что легко в игре с Бёрнли нам не будет".

"Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением. Будем ли мы играть раньше соперников или после них — давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас. Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своем матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя".

"Если честно, думаю, в чемпионате есть 6 сильных команд, которые будут до конца сезона бороться за титул. В том числе и Манчестер Юнайтед. У них отличный состав. Ошибочно думать, что у нас отрыв в 9 очков, который гарантирует нам победу в АПЛ. Нам предстоит провести 14 матчей, а за титул сражаются ещё 5 команд. Важно не совершать ошибок в борьбе за титул".

"Было приятно обыграть Эвертон, поскольку они тоже являются очень сильной командой. Сейчас они располагаются ниже топ-6, но они близки к лидирующей группе. Также у нас был сложный домашний матч с Вест Бромвичем, но, по правде говоря, перед каждой игрой я могу отвечать вам одно и то же: в Англии не бывает легких матчей, и тому есть множество примеров".

"Команды, находящиеся в зоне вылета, бьются за очки в каждой встрече, поэтому нужно играть с ними очень внимательно. Если рассчитываешь на место в топ-4 или топ-6, то можешь себе позволить игровой спад. Если ты рассчитываешь на победу в АПЛ, ты должен проводить свои матчи с исключительной концентрацией и помнить, что в каждой игре можно потерять очки".

После победы над Арсеналом в прошлую субботу игроки Челси получили 3 дня выходных. Некоторые из футболистов отправились за границу, а их партнеры по команде остались в Англии.

В воскресенье Тибо Куртуа побывал на Супербоуле в США, но Конте спокоен относительно того, чем его игроки занимаются в свободное время. Для итальянца важнее, чтобы они вернулись в команду с необходимым настроением.

"После матча с Арсеналом я хотел дать игрокам несколько дополнительных дней отдыха, потому что, полагаю, они это заслужили, ведь у нас был очень непростая неделя, когда в течение семи дней мы сыграли 3 матча".

"Ситуации всегда разные. Иногда нужно усерднее работать. Иногда нужно дать 1, 2 или 3 дня выходных, чтобы игроки смогли отдохнуть в кругу семьи, вернуться в строй свежими и с новыми силами приступить к тренировкам".

"Мы знаем, что наши результаты зависят от того, как мы будем работать. Это хорошо, если футболисты решили отдохнуть за границей. Для меня важнее, чтобы они вернулись в расположение клуба с должным настроем", — резюмировал Конте.