Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте отметил важность Виллиана и Сеска Фабрегаса, боевой дух Давида Луиса и топ-уровень Эдена Азара.

В воскресенье Синие отправятся в гости к Бёрнли.

Сеск Фабрегас и Виллиан в предыдущие недели в основном выходили на замену, но Конте говорит, что эта пара может занять место в стартовом составе в ближайшие несколько недель.

"Да, конечно, такая возможность есть, потому что мы говорим о двух отличных футболистах, которые находятся в прекрасной форме. Нам важно иметь Сеска и Виллиана на поле или в запасе. Педро отлично играет, он в великолепной форме. Когда Сеск выходит на поле, он тоже хорошо справляется".

"У меня есть разные варианты. Самое важное — это то, что все находятся в хорошей форме. Они все настроены выкладываться на все 100%, неважно, попадают они в стартовый состав или остаются в запасе".

Давид Луис забил первый гол после возвращения в клуб в недавней ничьей с Ливерпулем. И Конте похвалил бразильца за прекрасную игру, особенно учитывая его проблемы с коленом.

"Он доступен на матч, находится в прекрасной форме, но его еще беспокоят боли в колене. Он — боец и отлично играет, я очень им доволен. Он демонстрирует 100-процентную отдачу и настрой на борьбу, несмотря на то, что иногда ему приходится играть через боль".

В матче с Арсеналом блистал Эден Азар: он забил великолепный гол после сольного прохода.

"Я никогда не делаю замены без причин. В прошлом матче я хотел, чтобы ему аплодировали болельщики, потому что он заслужил это такой игрой, не только работая с мячом, но и отрабатывая без мяча. Иногда мне хочется поберечь своих игроков, иногда это бывает по техническим причинам".

"Я не хочу вешать ценник на игрока. Эден — отличный футболист, игрок топ-уровня. Он играет на высшем уровне, я не вижу проблем, и мы не собираемся его продавать".