Англия

Журналисты издания The Sun не смогут посещать тренировки, матчи и мероприятия Ливерпуля.

У Ливерпуля сложились напряженные отношения с таблоидом The Sun после трагедии Хиллсборо. В апреле 1989 издание вышло с заголовком "Правда", в котором якобы описывало факты трагедии. Журналисты The Sun утверждали, что болельщики Ливерпуля "мочились на смелых полицейских" и что они "чистили карманы жертв".

В сентябре 2012 издание принесло "искренние извинения" Ливерпулю, однако не все жители города приняли их.

Ливерпуль принял решение о запрете аккредитации для The Sun на свои мероприятия, матчи и тренировки.

Впрочем, решение может быть отменено Премьер-лигой – Красным нужно получить разрешение от организации на "бан" The Sun.

В апреле прошлого года после долгой тяжбы суд постановил, что 96 жертв трагедии были "незаконно убиты".