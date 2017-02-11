Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо остается спокойным на фоне слухов об интересе Реала к вратарю Давиду Де Хеа — португалец уверен, что если Сливочные захотят приобрести Давида, то скажут об этом прямо.

Последних три сезона болельщики признавали Де Хеа Игроком года в МЮ. Летом 2015 Давид мог перейти в Реал, однако трансфер сорвался из-за проблем с оборудованием. Нынешний контракт экс-игрока Атлетико с Красными Дьяволами действителен до 2019 года.

В последнее время в СМИ появились слухи, что Реал вновь желает подписать вратаря – либо Де Хеа из МЮ, либо Тибо Куртуа из Челси.

"Я дружу с мистером Пересом и его правой рукой Хосе Анхелем Санчесом. Они мне нравятся, я нравлюсь им. Мы поддерживаем связь, хотя и не каждый день", — заявил Моуриньо.

"Друзья ничего между собой не скрывают, они всегда честны. Так что если в конце сезона мне понадобится кто-то из их игроков или им – кто-то из моих, то мы просто скажем друг другу об этом прямо, а не будем обмениваться сообщениями через СМИ или распускать сплетни".