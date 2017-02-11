Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнение о матче с Борнмутом, который состоится в понедельник.

"Травм у игроков нет, тренировки проходят замечательно. Я очень доволен командой. Единственное, о чём я сожалею – это о том, что нельзя задействовать всех игроков", — заявил Гвардиола.

"Наше выступление в первом тайме матча со Суонси Сити — это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру".

"Все матчи разные, а Борнмут — очень сильный соперник. Я впечатлён работой своего коллеги Эдди Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудный поединок".