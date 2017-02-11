Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнение о матче с Борнмутом, который состоится в понедельник.
хосеп гвардиола, фк ман сити
11 февраля 2017, 12:05
"Травм у игроков нет, тренировки проходят замечательно. Я очень доволен командой. Единственное, о чём я сожалею – это о том, что нельзя задействовать всех игроков", — заявил Гвардиола.
"Наше выступление в первом тайме матча со Суонси Сити — это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру".
"Все матчи разные, а Борнмут — очень сильный соперник. Я впечатлён работой своего коллеги Эдди Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудный поединок".
"Борнмут — агрессивная и амбициозная команда, которая добилась многого в последние годы. Мы должны быть начеку", — резюмировал наставник Горожан.брать из 13 языков