Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум назвал тренера Красных Юргена Клоппа лучшим наставником в своей карьере, рассказал о методах работы немца и о сходстве с Луи ван Гаалом.

При Юргене Клоппе Ливерпуль в первом же сезоне дошел до финалов Кубка Лиги и Лиги Европы. В нынешней кампании Красные долгое время шли в топ-4. 2017 год они начинали на втором месте и лишь после серии неудачных результатов опустились на пятое место, а также вылетели из Кубка Лиги и Кубка Англии.

"Лучший тренер, с которым я работал? Это Юрген Клопп", — признался Вейналдум в интервью голландскому изданию AD.

"Он просто живет работой. Юрген делает игроков и команду лучше. Причем не одного-двух футболистов, а действительно всю команду".

"Наш стиль игры требует много движения, мы всегда прессингуем оппонентов и должны быть в превосходной физической форме. Поэтому тренировки у Клоппа тяжелее, чем матчи. Каждое упражнение, что мы делаем, может повториться в игре".

Также экс-игрок ПСВ и Ньюкасла работал с Луи ван Гаалом в сборной Нидерландов.

"Тренировки у ван Гаал были великолепны. Но с Клоппом я работаю каждый день. Оба они очень честны и действительно любят своих футболистов. Это чувствуется".

"Я никогда не ощущал себя настолько сильным. Иногда на тренировках мы должны пробежать километр за 3 минуты и 50 секунд. Сразу же мы играем небольшой матч, а потом вновь бежим километр в том же темпе. И так всю тренировку".

"Поверьте, это очень выматывает. Но зато ты не выдыхаешься во время матчей. Клопп говорит, что такие вещи помогут на финальном отрезке сезона".

Сегодня в 19.30 по киевскому времени начнется поединок Ливерпуля с Тоттенхэмом.