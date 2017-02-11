Англия

Главный тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс надеется повысить боевой дух игроков при помощи опытного психолога Ли Ричардсона.

Напомним, Аллардайс принял Кристал Пэлас 23 декабря минувшего года. Под его руководством команда провела 7 матчей в АПЛ, в которых было набрано всего 4 очка.

Такие результаты привели к тому, что перед стартом 24-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ, имея при этом столько же очков, сколько и у последнего Сандерленда.

В связи с этим Аллардайс принял решение нанять известного спортивного психолога Ли Ричардсона, который попытается помочь футболистам команды.

"На этой неделе я воспользовался услугами Ли Ричардсона, который является не только квалифицированным психологом, но и экс-игроком и экс-тренером", — поведал сам Аллардайс.

"Я чувствую, что мы должны помочь игрокам сосредоточиться. Если нам это удастся, то они будут работать лучше. На таком уровне ваш ум должен работать эффективно, но на данный момент наши игроки в момент, когда они должны быть максимально сосредоточенными, теряют концентрацию".

Уже сегодня Кристал Пэлас на выезде сразится со Сток Сити в рамках 25-го тура АПЛ.