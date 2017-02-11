Англия

Топ-клубы чемпионата Англии заинтересованы в приобретении форварда Лацио Бальде Кейта.

Кейта выступает за Лацио с 2013 года.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2018 года, а ранее сообщалось, что игрок известил руководство Орлов о своем нежелании продлевать сотрудничество.

В связи с этим Лацио намеревается летом продать футболиста.

Как информирует Calciomercato.com, за футболиста на трансферном рынке готовы побороться лондонские Арсенал и Челси. Ожидается, что клубы сделают предложение по футболисту будущим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Кейта заинтересованы Ман Юнайтед и Милан. Также присутствует интерес со стороны Интера и Ювентуса.

В текущем сезоне 21-летний форвард провел за свою команду 17 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.