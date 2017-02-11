Защитник Халл Сити Эндрю Робертсон дал свой комментарий после матча с Арсеналом (0:2).
ЭНДРЮ РОБЕРТСОН (справа), AFP
11 февраля 2017, 17:11
Сегодня Халл Сити на выезде уступил Арсеналу со счетом 0:2.
Арбитр встречи Марк Клаттенбург засчитал гол Санчеса, который и стал победным, несмотря на то, что он был забит рукой.
"После перерыва судья извинился перед нами, признав, что гол был забит рукой", — цитирует Роберстона BBC.
"Он понимает, что допустил ошибку. Понятно, что ему тяжело от этого, но зачастую, когда вы играете на выезде против топ-команд, решения принимается не в вашу пользу".
"Рефери сказал, что не свистнул, потому что не был до конца уверен. Немногие арбитры способны признать свои ошибки, но нам от этого не легче".