Англия

Защитник Халл Сити Эндрю Робертсон дал свой комментарий после матча с Арсеналом (0:2).

Сегодня Халл Сити на выезде уступил Арсеналу со счетом 0:2.

Арбитр встречи Марк Клаттенбург засчитал гол Санчеса, который и стал победным, несмотря на то, что он был забит рукой.

"После перерыва судья извинился перед нами, признав, что гол был забит рукой", — цитирует Роберстона BBC.

"Он понимает, что допустил ошибку. Понятно, что ему тяжело от этого, но зачастую, когда вы играете на выезде против топ-команд, решения принимается не в вашу пользу".

"Рефери сказал, что не свистнул, потому что не был до конца уверен. Немногие арбитры способны признать свои ошибки, но нам от этого не легче".