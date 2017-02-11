Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер опроверг слухи о том, что в конце сезона он может покинуть Канониров.

Ходят слухи, что Венгер может покинуть Арсенал в конце текущего сезона.

"Понимаю, что некоторые люди хотят, чтобы я ушел на покой, но я не готов к этому", — цитирует Венгера BBC.

"Я могу быть уставшим, ведь я встал рано утром".

"Очень уважаю эту страну и клуб. Я благодарен Арсеналу, что работаю здесь уже 20 лет, и я лишь хочу делать людей счастливыми. Если этого не происходит, то чувствую себя виноватым", — отметил француз.