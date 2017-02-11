Англия

Менеджер Миддслбро Айтор Каранка поделился своими впечатлениями от недавней игры с Эвертоном.

Напомним, что сегодня Миддслбро и Эвертон выясняли отношения в рамках 25-го тура АПЛ. После поражения в первом круге со счетом 1:3, Боро не сумели взять реванш у соперника, расписав дома безголевую ничью со своим оппонентом (0:0).

Тем не менее, несмотря на ничейных исход, главный тренер Речников Айтор Каранка остался доволен действиями своих подопечных во встрече с Ирисками.

"Производительность и отношение к делу были великолепными. Мы играли против очень хорошей команды, которая подошла к этой игре в потрясающей форме", — поведал Каранка Sky Sports.

"Это положительный момент, последние четыре игры против команд из верхней части турнирной таблицы мы провели хорошо, и в некоторых из них мы должны были даже побеждать. Когда мы ведем борьбу за выживание, мы просто обязаны выигрывать".

"Атмосфера на стадионе была просто удивительной. Мы оценили поддержку со стороны трибун", — резюмировал Каранка относительно поддержки Боро в сегодняшней встрече против Эвертона.

Стоит отметить, что после этого результата, Миддслбро имеет в своем активе 22 набранных балла и занимает 15-ю строчку в чемпионате. Что касается Эвертона, то у подопечных Рональда Кумана в собственной копилке 41 зачетный балл и седьмое место в турнирной таблице.