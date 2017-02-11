Англия

Наставник Кристал Пэлас Сэм Аллардайс поделился своими впечатлениями от сегодняшней игры против Сток Сити.

Отметим, что сегодня Кристал Пэлас, в рамках 25-го тура чемпионата Англии, минимально уступил на выезде Сток Сити со счетом 0:1. Данное поражение стало для подопечных Сэма Аллардайса уже шестым в последних семи играх АПЛ.

Тем не менее, как утверждает сам Биг Сэм, его подопечные, несмотря на текущие результаты, потихоньку начинают привыкать к стилю игры, который им старается привить экс-наставник сборной Англии.

"Везде, где мы выступаем, мы просто обязаны одерживать победы", — поведал Аллардайс Sky Sports.

"Мы должны были сегодня прервать проигрышную серию, однако нам этого сделать не удалось. Мы хорошо сегодня оборонялись. Достаточно взглянуть на статистику ударов во втором тайме — Сток Сити лишь раз пробил по нашим воротам".

"Мы выдержали штурм от соперника, который они нам устроили в концовке первой половины встречи. Мы должны были сегодня сдержать Питера Крауча, и я думаю, что нам это удалось".

"Если мы будем делать то, во что мы мерим, то у нас несомненно все получится. С моей точки зрения, это очень обидно, что наши результаты за после семь игр вызывают лишь негативные эмоции. Я должен остановить это, и как можно скорее...", — резюмировал Сэм Аллардайс.

После этого поражения, Орлы оказались на 19-м месте в турнирной таблице — в активе Кристал Пэлас лишь 19 набранных баллов после 25-ти сыгранных туров. Что касается Гончаров, то они после сегодняшней виктории обосновались на девятой позиции с 32-я зачетными пунктами.