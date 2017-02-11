Англия

Центральный хавбек Ливерпуля Лукас Лейва травмировался в сегодняшней игре с Тоттенхэмом.

Напомним, что сегодня Ливерпуль в рамках 25-го тура АПЛ уверенно переиграл Тоттенхэм со счетом 2:0 — оба мяча в составе мерсисайдцев записал в собственный актив Садио Мане.

Несмотря на победу, поединок для Красных был омрачен повреждением центрального полузащитника команды Лукаса Лейвы. В концовке встречи бразилец повредил заднюю мышцу левой ноги, из-за этого инцидента, футболист не смог доиграть отчетную встречу до конца. Заменил Лукаса на 82-й минуте матча эстонский оборонец Рагнар Клаван.

В текущем сезоне Лукас Лейва провел за Ливерпуль в рамках АПЛ 12 встреч, преимущественно выходя на замену.